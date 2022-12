Ddl bilancio: Pd, solo un timido segnale sul taglio del cuneo fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - 'Avevamo chiesto al Governo e alla maggioranza, con un nostro specifico emendamento, di aumentare le risorse per il taglio del cuneo fiscale con 6 miliardi per il 2023 destinati alla platea dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro annui. Questa scelta avrebbe avuto un effetto molto pesante sulle buste paga. Grazie alla battaglia parlamentare del Pd e alla conseguente riformulazione della nostra proposta, la destra ha dato almeno un primo timido segnale di apertura, con il taglio di tre punti del cuneo per i redditi fino a 25mila euro e di 2 punti per i redditi tra i 25mila e i 35mila". Cosi' in una nota il Silvio Lai (Pd), componente della commissione Bilancio della Camera, Silvio Lai, sull'approvazione del Ddl bilancio.

