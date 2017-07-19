Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Pd, anziche' agli stipendi dei lavoratori la maggioranza pensa all'oro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - 'Come denunciamo da giorni questa maggioranza arranca e blocca il Senato. Ora hanno sconvocato gli incontri previsti per oggi rinviando tutto a domani. Siamo al bullismo istituzionale, ad una indecente umiliazione del Parlamento che assiste inerme alla guerra intestina tra i partiti che sostengono il governo Meloni'. A dichiararlo in una nota il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

            'Quello che e' piu' grave - ha aggiunto Boccia - e' che la maggioranza litiga non per tutelare gli stipendi e i bilanci delle famiglie italiane ma per l''oro alla patria'. E nel frattempo taglia l'assegno di inclusione. A questa destra non importa tutelare imprese e lavoratori, non interessa far crescere il Paese. L'unico obiettivo e' la spartizione del potere'.

            com-Gdo

            (RADIOCOR) 14-12-25 11:53:30 (0172) 5 NNNN

              


