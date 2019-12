Ddl Bilancio: Pd a maggioranza, attenersi a pacchetto accordi per rispetto tempi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - "Sfoltire" le proposte 'sub' e attenersi ai pacchetti di emendamenti di relatori e Governo gia' presentati. E' questa la parola d'ordine che il Pd sta proponendo agli alleati e allo stesso Esecutivo per procedere in Senato sul Ddl di Bilancio in maniera 'ordinata' che garantisca il lavoro della commissione Bilancio. E' quanto trapela dai Dem che puntano in questo modo al rispetto del cronoprogramma sulla manovra: chiusura stanotte dei lavori in Commissione per avviare domani la discussione generale sul Ddl di Bilancio in Aula. Temi 'aperti' e meritevoli di attenzione e di modifiche sulla manovra ci sono, e' il ragionamento, ma ora e' il momento di chiudere, concentrando l'esame sulle proposte di modifica che gia' esprimono gli accordi raggiunti nella maggioranza, anche tenendo presente che il Ddl di Bilancio rappresenta la prima tappa di un percorso di politica economica che dovrebbe poi con altri provvedimenti concentrarsi sulla crescita. Considerato tutto questo, con un occhio anche all'opposizione che ha finora avuto un atteggiamento costruttivo, si rileva, il ritiro dei subemendamenti deve partire dalla maggioranza.

