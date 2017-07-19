Ddl bilancio: Patuanelli (M5S), Governo e maggioranza fanno ostruzionismo da soli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - "Non ce ne sara' bisogno, perche' nel momento in cui il Governo dice che giovedi' prossimo ci saranno gli emendamenti di relatori e Governo, l'ostruzionismo se lo stanno facendo da soli".

Cosi' il capogruppo di M5S in Senato, Stefano Patuanelli, rispondendo alla domanda se l'opposizione fara' ostruzionismo sul Ddl di bilancio, al termine della riunione dei gruppi parlamentari con l'Esecutivo sui cosiddetti temi comuni (Enti locali, calamita' e italiani all'estero).

"Evidentemente hanno dei grandi problemi in maggioranza - aggiunge Patuanelli - dato che hanno bisogno di affrontare ancora per una settimana e dopo presentare emendamenti che cambieranno il volto della legge di bilancio. Come e' noto gli emendamenti di Governo e relatore sono quelli che poi cambiano un po' i saldi e le misure".

Sui temi comuni, ha riferito ancora Patuanelli, il Governo ha iniziato a dare dei pareri sulla parte relativa agli Enti locali, "pero' anche su questo fino a martedi' non avremo le riposte finali" e "quindi fino a martedi' neanche questo si chiude. Io vedo qualche difficolta' nella maggioranza" ha concluso.

