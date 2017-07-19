Ddl bilancio: Patuanelli (M5S), e' una manovra contro il Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - "Quella che si chiude con il mandato al relatore e' una legge di Bilancio dannosa per il Paese, che non risolve nessuno dei problemi reali e che verra' ricordata piu' per il caos che per i contenuti. In queste settimane abbiamo visto maxi-emendamenti a raffica, testi riscritti all'ultimo minuto, coperture che saltano e riappaiono, tentativi di far quadrare i conti anticipando la cassa sulle spalle di imprese e lavoratori, con il prelievo dello 0,5% e dell'1%, e interventi sul Tfr quantomeno discutibili. Il tutto senza una vera politica industriale, dopo 32 mesi di calo della produzione industriale, e senza risposte a chi oggi e' piu' in difficolta'". Lo dichiara il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli, aggiungendo che "su pensioni il Governo ha toccato uno dei punti piu' gravi" e "come se non bastasse, a manovra ormai agli sgoccioli, il Governo ha provato a infilare persino un condono edilizio, fuori da ogni perimetro istituzionale e senza alcun confronto. Una forzatura gravissima, fermata solo grazie alla reazione compatta di tutte le opposizioni, che hanno imposto il ritiro e impedito l'ennesimo colpo di mano. Il condono e' stato sventato, ma la vigilanza resta massima".

