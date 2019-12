Ddl Bilancio: passa esame in Commissione dopo braccio di ferro su tasse -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - - Immobili: approvato il bonus facciate ma solo per le persone fisiche, salta quindi la preannunciata estensione agli alberghi. Dopo una temporanea eliminazione dello sconto in fattura per l'ecobonus, i senatori hanno poi deciso per il suo parziale mantenimento con determinati paletti come la soglia dei lavori oltre i 200mila euro. Anche sulla stretta ai fini Imu-Tasi per le 'finte' seconde case, la sua apparizione in un emendamento dei relatori e' stata poi cancellata con l'approvazione di un subemendamento, dopo che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, aveva preannunciato un parere negativo - Finanza: via libera ad una proroga di due mesi per presentare le istanze di rimborso al Fir, il fondo indennizzi per i 'truffati' delle banche. Disco verde anche all'emendamento a prima firma del presidente della commissione, Daniele Pesco (M5S), per il fondo salva-casa che prevede societa' veicolo con finalita' sociale per consentire a chi perde la proprieta' di non essere sfrattato e rimanere in affitto nell'immobile ed eventualmente procedere al riacquisto. Introdotti anche piu' poteri alla Consob contro le truffe on line e una rimodulazione della Tobin tax su alcuni strumenti finanziari (che potrebbe essere stralciata nel maxi-emendamento del Governo)

- Quote rosa: salira' dal 30% al 40% la percentuale di donne che dovranno sedere nei Cda e collegi sindacali delle societa' quotate. La norma, oltre a innovarla, proroga la legge Golfo-Mosca per ulteriori tre mandati rispetto ai tre gia' previsti. - Sport: viene agevolato il professionismo delle atlete, con l'azzeramento dei contributi assistenziali e previdenziali per tre anni per le societa' sportive.

