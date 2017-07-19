Ddl bilancio: Paita, sub di Italia Viva, cancellare assurdi aggravi su pensioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Sono cinque i sub emendamenti presentati da Italia Viva al pacchetto del Governo sulla legge di bilancio. Il primo, a firma Paita, Furlan e Enrico Borghi, chiede di cancellare gli assurdi aggravi sulle pensioni: il restringimento del pensionamento anticipato e, soprattutto, la svalutazione del riscatto della laurea, un vero e proprio scippo, per altro con discutibili effetti retroattivi, ai danni dei cittadini che hanno pagato migliaia di euro. Un cambio delle regole del gioco a partita in corso che mina il patto con lo Stato e getta discredito sulle istituzioni". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"Chiediamo poi di estendere ai software di gestione le agevolazioni previste da Transizione 5.0 e rimediare a questa clamorosa dimenticanza del governo. Va poi fissato - prosegue Paita - il controllo del Parlamento sulle rimodulazioni del Pnrr con aggiornamenti periodici. Vanno riviste anche le modifiche sul Tfr. Interventi mirati per attenuare, almeno in parte, i disastri che questo 'pacchetto' del Governo provochera' al Paese".

com-nep

(RADIOCOR) 17-12-25 19:40:09 (0697) 5 NNNN