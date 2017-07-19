Ddl bilancio: Orsini, si sta andando verso la direzione giusta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - 'Abbiamo visto gli sforzi, soprattutto con la legge di bilancio, dove l'obiettivo sta nel rientrare al 3% (del deficit/Pil)', ha continuato Orsini, aggiungendo che e' 'bene il fatto che non si e' lasciato indietro nessuno nella Transizione 5.0, che era una cosa che noi abbiamo chiesto, perche' credo che sia fondamentale che chi crede nelle istituzioni abbia le risposte, questo e' positivo'. Inoltre sulla Zes, 'stiamo ancora esaminando come funzionera', ma ovviamente per tutto cio' che e' potenziamento della Zes noi siamo contenti perche' la Zes deve essere un altro pezzo di motore del Paese. Quindi io devo dire come prima lettura, capiamo che cio' che ci era stato rappresentato e diciamo, fatemi dire, promesso dal governo che l'industria era comunque al centro dell'attenzione, lo stiamo percependo', ha concluso Orsini.

