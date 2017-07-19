Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Orsini, lavoriamo per futuro non contro qualcuno o qualcosa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - 'Lavoriamo per costruire un futuro comune e non contro qualcuno o qualcosa.

            Le imprese e l'industria non sono la controparte. Siamo una parte di questo Paese'. Cosi' il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. 'Quando sei una parte di questo Paese vuoi il meglio e la crescita del Paese. Fin dall'inizio abbiamo cominciato a dire che serve un piano industriale che abbia una visione di 3 anni non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, perche' quando facciamo impresa facciamo un business plan non di un anno ma almeno a tre anni', ha precisato Orsini.

