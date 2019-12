Ddl Bilancio: ok emendamento M5S, fondi contro il randagismo e l'abbandono

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - "Il Movimento 5 Stelle continua la sua battaglia per la protezione degli animali e, contestualmente, contrastare il randagismo. Per questo sono stati approvati due importanti emendamenti al Ddl di Bilancio: il primo prevede lo stanziamento di un milione di euro per 2020, il 60% di queste risorse sono destinate all'Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo. Il secondo, invece, stanzia 500 mila euro l'anno, dal 2020 al 2022, per campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione, le cui modalita' saranno definite dal ministro della Salute. L'obiettivo e' sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni".

