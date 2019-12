Ddl Bilancio: ok emendamento Leu, detrazioni per iscrizioni a scuole musica

Tetto mille euro, reddito complessivo 36mila, su spese 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - Ok della commissione Bilancio del Senato ad un emendamento di Leu che prevede una detrazione Irpef del 22% per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam. L'importo della spesa detraibile non puo' essere superiore a mille euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro. Questa detrazione, che e' stata introdotta nel Tuir al fine di sostenere le attivita' di contrasto alla poverta' educativa minorile, spettera' a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2021.

