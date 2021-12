Ddl Bilancio: ok emendamento Governo su taglio fisco e rateizzazione bollette

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - La commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento omnibus del Governo al Ddl di Bilancio con la manovra che contiene, tra le altre, il taglio di Irpef e Irap (con la introduzione di una 'clausola di salvaguardia' per Regioni a statuto speciale e Province autonome); le misure contro il caro-bollette (con uno stanziamento complessivo di 3,8 miliardi) e la possibile rateizzazione per le famiglie in difficolta'; la disciplina del patent box; la proroga del bonus tv e dedoder e le misure per i Comuni in dissesto.

nep

(RADIOCOR) 21-12-21 14:39:23 (0344)ENE,PA 5 NNNN