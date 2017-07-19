Ddl bilancio: ok emendamenti per ampliare platea beni per iper-ammortamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Via libera della commissione Bilancio del Senato ad alcuni emendamenti al Ddl di bilancio riformulati dal Governo sia di maggioranza (Lega e FI) che di opposizione (M5S) che riscrivono gli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (legge 232 del 2016), ampliando la platea di beni che potranno fruire dell'iper-ammortamento previsto dalla manovra.

Nella seduta di ieri sera sono stati approvati anche altri emendamenti, sempre riformulati. Tra questi, la proposta a firma del presidente della Commissione, Nicola Calandrini (FdI) per la istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio; quella a firma Raoul Russo (FdI) per una indennita' per i lavoratori legati a situazioni di crisi industriali complesse in Sicilia (con un onere di 1.332mila euro per il 2026). Per il comparto della Difesa a firma del capogruppo di FI in Senato, Maurizio Gasparri, lo stanziamento di 100mila euro nel 2026 per finanziare misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale a favore dell'Agenzia Industrie Difesa; e (sempre a firma Gasparri) lo stanziamento di 850 mila euro nel 2026 e di 900mila euro dal 2027 al 2030 per garantire al ministero della Difesa il proseguimento delle attivita' di demilitarizzazione e distruzioni delle anni chimiche e alla manutenzione dei relativi impianti.

