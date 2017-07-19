Ddl bilancio: oggi pomeriggio incontri tra il Governo e i gruppi parlamentari
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - Si svolgeranno oggi pomeriggio in Senato gli incontri bilaterali del ministero per i Rapporti con il Parlamento e il Mef con i gruppi parlamentari per fare un quadro delle possibili modifiche al Ddl di bilancio alla luce degli emendamenti segnalati. Si iniziera' alle 15,45 con FdI, seguiranno gli altri gruppi di maggioranza, poi dopo le 17 seguiranno quelli di opposizione, a partire dal Pd.
Le votazioni in commissione Bilancio inizieranno dopo l'Immacolata, l'8 dicembre.
nep
(RADIOCOR) 02-12-25 12:25:37 (0341)GOV 5 NNNN