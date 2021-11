Ddl bilancio: Nuova Sabatini in unica tranche incide per 1/3

Trend in crescita, "continuita' a sostegno Pmi" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - La Nuova Sabatini in unica tranche "incide per circa un terzo sul complesso delle erogazioni dei contributi, che si concentra nel primo biennio di implementazione della misura". Lo rileva la Relazione tecnica alla Manovra, indicando che nel primo quadrimestre 2021 l'assorbimento medio mensile - con modalita' di erogazione del contributo in unica soluzione - e' stato di 83 milioni con un trend in crescita. La proposta di modifica - spiega la Relazione - nel dare continuita' alla misura, e' volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario, prevedendo le erogazioni in un unica soluzione per le sole domande con finanziamento non superiore a 200.000 euro e prevedendo il rifinanziamento di 240 milioni annui per 2022 e 2023, 120 milioni annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni per il 2027. Lo stanziamento "consente di dare continuita' all'azione di sostegno alle Pmi", si legge nella Relazione; la ripartizione per annualita' in un limite di spesa di 900 milioni e' stata operata considerando il ripristino del meccanismo di funzionamento pluriennale che prevede una ripartizione dell'importo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni e l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 200.000 euro.

