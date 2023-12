Ddl bilancio: Nicita (Pd), chiediamo certezze su uso fondi Fsc per Ponte Messina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - "Nel corso dei lavori in Commissione Bilancio, abbiamo posto come Partito democratico il tema della certezze delle risorse dell'emendamento del Governo, in particolare sull'utilizzo e sulla effettiva completa disponibilita' delle risorse Fsc 21-27 imputate sulle risorse indicate alle regioni Sicilia e Calabria, registrando una convergenza di tutte le opposizioni su questa richiesta, nonche' abbiamo richiesto l'acquisizione agli atti della relazione di aggiornamento al settembre 2023 sui costi del progetto, sulla inclusione delle prescrizioni e sulla effettiva attualizzazione dei costi di un progetto risalente a oltre dieci anni fa. E' per noi una tema pregiudiziale, in assenza di certezze chiediamo al Governo lo stralcio della norma e il reimpiego delle risorse per altre numerose urgenze nazionali che attendono risposte". Cosi' Antonio Nicita senatore Pd membro della commissione Bilancio del Senato.

