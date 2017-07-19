Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Ministro Giorgetti in Senato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e' arrivato in Senato.

            Ora e' a colloquio con il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI) insieme ai sottosegretari al Mef Federico Freni e Sandra Savino. Il Ministro partecipera' anche all'ufficio di presidenza della Commissione che iniziera' a breve. Alle 14 e' prevista la seduta della commissione Bilancio impegnata nell'esame del Ddl di bilancio.

