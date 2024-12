Ddl bilancio: Meloni, manovra pragmatica per sostenere imprese, lavoro e famiglie

Natalita', tasse abbassate e stanziamenti record per Sanita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - Con la legge di bilancio e' stata fatta "una manovra economica ispirata al pragmatismo, che concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono, per creare posti di lavoro, per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'assemblea nazionale di Noi Moderati. "Abbiamo smesso - ha aggiunto - di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra pensando che cosi' potevamo garantirci consenso e, nonostante i debiti da pagare che ci ha lasciato la sinistra, non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate. Abbiamo previsto stanziamenti record per la sanita', abbiamo rimesso al centro dell'azione del governo l'attenzione alla famiglia e alla natalita', lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. C'e' ancora tanto da fare ovviamente il cammino che abbiamo davanti e' pero' un cammino ancora a lungo, dobbiamo e possiamo farlo insieme, rendendo il centrodestra sempre piu' forte e sempre piu' coeso", ha concluso Meloni rivolgendosi all'assemblea di Noi Moderati.

