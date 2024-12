Ddl bilancio: medici e infermieri, dopo misure deludenti 2025 di battaglie per Ssn

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - 'E' un eufemismo definire deludenti le misure previste dalla legge di bilancio per la sanita'. Poche risorse frantumate tra innumerevoli capitoli di spesa che servono solo ad accontentare qualche centro d'interesse, di certo non a rilanciare il Servizio sanitario nazionale ne' a migliorare l'offerta sanitaria per i cittadini. Esclusi categoricamente, dai benefici immediati delle misure adottate, i medici, se non per un aumento offensivo dell'indennita' di specificita' medica pari a circa 17 euro netti al mese, e gli infermieri, che ottengono un irrisorio aumento mensile di circa 7 euro netti. Per il resto, nulla. Nonostante le promesse, le belle parole, gli apprezzamenti: nulla'. Cosi' per i medici i leader sindacali Pierino Di Silverio (Anaao-Assomed) e Guido Quici (Cimo-Fesmed), e per gli infermieri Antonio De Palma (Nursing Up), commentano il testo della legge di Bilancio all'esame della Camera dei deputati. 'Non possiamo piu' continuare a portare esclusivamente sulle nostre spalle il peso della tutela della salute dei cittadini, senza ottenere in cambio nemmeno quel riconoscimento minimo che il nostro ruolo e la nostra professione richiederebbero - avvisano -.

Non possiamo piu' rinunciare alla vita personale, sicurezza e prospettive di crescita senza ricevere nemmeno una parte della valorizzazione che troviamo invece all'estero o in altri settori. Ci prepariamo quindi a un 2025 denso di battaglie sindacali da combattere su piu' fronti. Urge portare al centro del dibattito pubblico la questione sanitaria, che non deve essere piu' un mero ambito di scontro partitico ma diventare il fulcro dell'azione politica e dell'interesse sociale', concludono Di Silverio, Quici e De Palma.

com-bag

(RADIOCOR) 20-12-24 14:05:10 (0353)SAN 5 NNNN