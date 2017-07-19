Ddl bilancio: Mascaretti (FdI), scelta politica netta a favore sanita' pubblica
Con oltre 6 mld incremento significativo del Fondo sanitario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Sul fronte della sanita' i dati sono chiari: un incremento significativo del Fondo sanitario nazionale con oltre 6 miliardi aggiuntivi in questa Manovra, che portano a un incremento totale di oltre 30 miliardi rispetto al 2019". Lo ha evidenziato, tra l'altro, Andrea Mascaretti (FI), co-relatore al Ddl bilancio nel corso della discussione generale nell'Aula della Camera sul provvedimento. "Un incremento - ha sottolineato - senza precedenti che testimonia una scelta politica netta a favore della sanita' pubblica".
Bof.
