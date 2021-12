Ddl Bilancio: Manca (Pd), potenziamento apprendistato per favorire i giovani

Importante anche intervento su Ape sociale per edili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Gli emendamenti per potenziare l'apprendistato e sull'Ape sociale per gli edili "sono temi sui quali vogliamo confrontarci, anche con i sindacati, che rappresentano prospettive di miglioramento della manovra". Lo sottolinea il capogruppo Pd in commissione Bilancio del Senato, Daniele Manca, riferendosi a due proposte Dem al Ddl di Bilancio. Quella sull'apprendistato prevede un aumento di 10 milioni a regime del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'apprendistato di secondo livello mentre per la proroga dello sgravio contributivo del 100% per l'apprendistato di primo livello si prevede un onere di 1,2 milioni per il 2022, 3,30 milioni per il 2023, 5 milioni per il 2024, 2,1 milioni per il 2025 e 0,5 milioni di euro per il 2026. "Sono misure per le giovani generazioni, per evitare abusi e sfruttamento di professionalita' sotto falso nome, come gli stage. Sono fatti concreti e misure orientate a restituire ai giovani speranze e futuro".

Per quanto riguarda gli edili c'e' una convergenza nella maggioranza sulla necessita' di un intervento; la proposta del Pd prevede tra l'altro una riduzione del requisito della anzianita' contributiva da 36 a 30 anni.

Per quanto riguarda i pareri su questi, come su tutti gli emendamenti 'segnalati' dai gruppi, "i Ministeri stanno lavorando".

nep

(RADIOCOR) 09-12-21 15:36:23 (0461)INF 5 NNNN