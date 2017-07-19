Ddl bilancio: Malan, riformulazione emendamento su oro probabilmente domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - "E' piu' probabile che possa arrivare domani una riformulazione" del Governo all'emendamento al Ddl bilancio sulle riserve auree della Banca d'Italia. Lo ha indicato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, conversando con i cronisti in Senato. "Si tratta di dare una formulazione che dia maggiore chiarezza" ha sottolineato.

fil-vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-12-25 14:14:17 (0417)PA 5 NNNN