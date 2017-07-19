Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Malan, possibile emendamento Governo per completare quadro imprese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Dovrebbe arrivare un nuovo emendamento del Governo al Ddl di bilancio all'esame della commissione Bilancio del Senato per completare il quadro con le misure sulle imprese stralciate ieri notte. Lo ha riferito il capogruppo di FdI a Palazzo Madama, Lucio Malan, a margine dei lavori della Commissione.

