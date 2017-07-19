Ddl bilancio: Magni (Avs), su fondi pensione non c'e' confronto con parti sociali
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - "Qui non c'e' nessun confronto con le parti sociali, si introduce l'obbligatorieta' del silenzio-assenso sulla questione dell'adesione alla pensione integrativa". Cosi' il capogruppo di Avs in commissione Bilancio del Senato sulla misura preannunciata dal Governo al Ddl di bilancio in Senato.
"Si utilizzano soldi che sono dei lavoratori e delle lavoratrici. Vorrei sottolineare, la previdenza complementare non e' di proprieta' dei padroni".
nep
(RADIOCOR) 15-12-25 16:30:37 (0458) 5 NNNN