Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Magni (Avs), su fondi pensione non c'e' confronto con parti sociali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - "Qui non c'e' nessun confronto con le parti sociali, si introduce l'obbligatorieta' del silenzio-assenso sulla questione dell'adesione alla pensione integrativa". Cosi' il capogruppo di Avs in commissione Bilancio del Senato sulla misura preannunciata dal Governo al Ddl di bilancio in Senato.

            "Si utilizzano soldi che sono dei lavoratori e delle lavoratrici. Vorrei sottolineare, la previdenza complementare non e' di proprieta' dei padroni".

            nep

            (RADIOCOR) 15-12-25 16:30:37 (0458) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.