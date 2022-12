Ddl bilancio: Landini, giudizio negativo, mobilitazione per cambiarla -2

12-16 in tutte le Regioni: Governo eviti rabbia aumenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - Per cambiare la Legge di Bilancio "sbagliata e contro il lavoro" la Cgil promuove dal 12 al 16 dicembre, insieme alla Uil, una serie di manifestazioni e scioperi a livello regionale. Le richieste: aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35.000 euro e introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all'inflazione (recupero del drenaggio fiscale); conferire tutele a tutte le forme di lavoro, un salario minimo e diritti normativi universali; eliminare le forme di lavoro precario; una riforma fiscale che rispetti il principio della progressivita'; la tassazione degli extraprofitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarieta'; la rivalutazione delle pensioni e stop alla legge Fornero, con uscita flessibile dai 62 anni, riconoscimento dei lavori gravosi, pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e 'povere', del lavoro di cura, delle differenze di genere, l'uscita con 41 anni di contributi.

"Chi e' al governo ha uno strumento per evitare che la rabbia delle persone aumenti: rispondere ai bisogni delle persone.

Governino, questo e' il modo. Se uno non arriva alla fine del mese bisogna mettergli in tasca i soldi, anziche' portare il contante a 5 mila euro e' meglio che mettano il contante in tasca a chi non lo ha. Se continuano ad aiutare quelli che evadono il fisco o ad aumentare la flat tax per redditi che gia' sono alti, non solo aumentera' la rabbia ma scenderemo ancora in piazza e diminuira' anche il consenso del governo", ha detto Landini.

La prima regione a mobilitarsi sara' la Calabria il 12 dicembre; il 13 dicembre la Sicilia e l'Umbria; il 14 la Puglia, Trentino, Val d'Aosta e Veneto; il 15 dicembre Abruzzo, Marche e Piemonte; il 16 Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Landini concludera' la manifestazione che si terra' a Roma.

