Ddl Bilancio: La Russa, esercizio provvisorio? Sarebbe danno immagine Italia

Gia lanciato appello perche' non arrivi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - L'esercizio provvisorio "va evitato" perche' "non e' che se dovesse arrivare danneggerebbe il Governo o una parte politica, sarebbe un danno (e per questo spero e penso che non avvenga) per l'immagine dell'Italia". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dello scambio di auguri con la stampa parlamentare. Per il presidente del Senato, da parte di tutti "la stella cometa" deve essere il "bene dell'Italia, fa parte di un dovere per tutti i parlamentai. Gia' mi sono permesso nei giorni scorsi di lanciare un appello perche' non arrivi".

