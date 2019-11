Ddl bilancio: Jti, investimenti a rischio con aumento accise sigarette

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - Japan Tobacco International (Jti) condivide le preoccupazioni sulla tenuta della filiera tabacchicola evidenziate dal coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, legate a un nuovo possibile aumento delle accise sulle sigarette incluso nella Legge di Bilancio 2020. "Le misure attualmente in discussione - sottolinea Lorenzo Fronteddu di Jti Italia - gravano ancora una volta in maniera significativa sul settore delle sigarette, gia' in grande sofferenza, con il rischio di danneggiare sempre piu' l'intera tenuta del mercato. Riteniamo necessario ripensare fin da subito alla struttura della tassazione in modo da riequilibrare il peso delle singole leve fiscali, che si concretizza anche attraverso un trattamento coerente ed equo di tutti i prodotti del mercato dei tabacchi lavorati, senza penalizzare nessuna categoria". Jti ricorda in una nota come "l'ennesimo aumento delle accise sulle sigarette rischierebbe di impattare con forza sull'intero mercato tabacchicolo, con un grave danno non solo per tutta la filiera italiana ma anche per gli investimenti futuri delle aziende e per la tenuta del gettito erariale dello Stato".

