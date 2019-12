Ddl Bilancio: Iv, ok emendamento continuita' territoriale Sicilia, vittoria storica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - "Ieri sera e' stato approvato il nostro emendamento sulla continuita' territoriale in Sicilia. E' stata riconosciuta una cosa ovvia, che pero' in tutti questi anni tanto ovvia non era e cioe' che la Sicilia e' un'isola". Cosi' il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone che assieme a Valeria Sudano e Matteo Renzi sono i primi firmatari dell'emendamento al Ddl di Bilancio con la manovra. "Nessun ponte, niente treni ad alta velocita' , prezzi degli aerei alle stelle: puo' andare nel continente solo chi se lo puo' permettere, una roba da Medioevo. Finalmente da stanotte non e' piu' cosi'. Per il primo anno saranno riconosciute tariffe sociali per le persone con disabilita', lavoratori e studenti, nel frattempo si terra' una gara fra i vettori aerei e dal secondo anno ci sara' un sensibile abbattimento delle tariffe per tutti. Una vittoria storica che dedichiamo a tutti i siciliani'.

