Ddl bilancio: in stand-by con lavori Camera anche primo pacchetto 'riformulati'

Tra modifiche bonus Euro6,aiuti aeroporti, proroga sugar tax (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 dic - In attesa che la commissione Bilancio della Camera torni a riunirsi prende forma un primo pacchetto di emendamenti, riformulati, al Ddl bilancio tutti finanziati con il cosiddetto 'fondone' da 800 milioni attribuiti ai deputati per modifiche alla manovra (risorse 'riservate' al Parlamento ma e' ormai certo che i senatori non avranno il tempo di correggere a loro volta il disegno di legge). La serie di riformulazioni e' peraltro soggetta a ulteriori verifiche nelle prossime ore (la Commissione punta a chiudere le votazioni entro il fine settimana) e non si escludono 'ripensamenti' dell'ultima ora a vantaggio dei fondi da destinare al piano vaccinale, in vista delle ulteriori risorse promesse con il Dl ristori-quinquies.

Trovano intanto spazio le intese gia' preannunciate dalla maggioranza, anche in accordo con le opposizioni, come la conferma del bonus rottamazione auto (fino a 4 mila euro per elettriche e ibride per tutto il 2021) con l'arrivo solo per il primo semestre del prossimo anno, di aiuti fino a 3.500 euro anche per le termiche (benzina e diesel euro 6) e per i veicoli commerciali. In lista anche i 500 milioni destinati al settore aeroportuale (50 all'handiling) per fare fronte alle perdite causate dal Covid-19 e, sempre per il mondo del volo, la possibilita' di ricorrere alla cig in deroga.

Viene inoltre sollecitato un ulteriore rinvio, da luglio 2021 a gennaio 2022, dell'applicazione della 'sugar tax'.

