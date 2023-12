(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - E' ripresa in Aula al Senato la discussione generale sul Ddl di bilancio 2024 avviata ieri sera con gli interventi dei relatori. Nel tardo pomeriggio il Governo dovrebbe porre la fiducia, il voto e' atteso per domani. Il testo passera' quindi alla Camera per il via libera definitivo atteso per il 29 dicembre.

vmg-nep

(RADIOCOR) 21-12-23 11:19:22 (0240) 5 NNNN