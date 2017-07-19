Ddl bilancio: Grimaldi (Avs), Manovra piu' povera di sempre, andremo in recessione

'Industria al palo, 5,7 milioni persone in poverta' assoluta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - 'Una legge che si veste di stabilita' per mascherare il taglio ai ministeri, agli Enti locali e ai servizi. Industria al palo, salari prosciugati dal drenaggio fiscale e risorse pubbliche consegnate alle rendite di guerra e fossili, mentre 5,7 milioni di persone vivono in poverta' assoluta. Avete spostato il mantra della 'prudenza' nella gestione dei conti pubblici, come dice Giorgetti, la destra italiana si adegua ai diktat del nuovo Patto di Stabilita', torna alla politica dell'obbedienza alla Germania e agli Stati Uniti". Cosi' il vice capogruppo Avs alla Camera, Marco Grimaldi, intervenendo nella discussione generale sulla Manovra.

"Continuiamo a mancare - ha aggiunto - l'appuntamento con la politica industriale che serve all'Italia: innovazione, digitalizzazione, transizione energetica ed ecologica, rimuovete la questione salariale, non riformate il fisco in senso progressivo, non rilanciate gli investimenti pubblici.

Con i miliardi del Pnrr ci avete portato alla crescita zero.

L'Italia paghera' caramente questa Manovra. Senza investimenti nel futuro del Paese ci manderete in recessione'.

