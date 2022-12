Ddl bilancio: Governo preannuncia temi 'maximendamento' -2

Tra temi 'Opzione donna' e assunzioni nella Pa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,16 dic - Tra i 'titoli' delle aree di intervento preannunciati dall'Esecutivo figurano, riferiscono altre fonti: 'Opzione donna', assunzioni in alcuni settori rilevanti della Pa, un pacchetto Sud con cinque misure, un pacchetto competitivita', misure in campo sociale, borse di studio, due interventi in tema di giustizia. Nel corso della riunione non sarebbero peraltro state indicate cifre.

