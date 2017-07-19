Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Governo pone questione di fiducia alla Camera, voto domani da 20,20

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera per l'approvazione del Ddl bilancio, nel testo identico a quello licenziato dal Senato. La votazione si terra' domani dalle 20,20 (le relative dichiarazioni dalle 18,40).

