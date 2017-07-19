Ddl bilancio: Governo, piu' risorse per processi aggregazione e tutela occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Aumenta per il 2027 e il 2028 il tetto di spesa a copertura degli incentivi previsti per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale, una misura sperimentale prevista per il 2024 e il 2025. E' una delle misure previste nel nuovo emendamento omnibus del Governo al Ddl di bilancio su imprese e previdenza depositato in commissione Bilancio del Senato.

Il tetto di spesa sale per il 2027 da 21,9 milioni a 24,1 milioni e per il 2028 da 3,5 milioni a 12,2 milioni.

