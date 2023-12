Ddl bilancio: Governo, con modifiche pensioni sostanziale equilibrio conti

'Miglioramenti della sostenibilita' del sistema' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 dic - Secondo la relazione tecnica, che accompagna l'emendamento del Governo al Ddl bilancio sulle pensioni dei sanitari, l'equilibrio nei conti, pur in presenza delle ultime modifiche, non viene di fatto cambiato; nel testo si spiega che "guardando alla dinamica del debito pubblico in rapporto al Pil e alla relativa sostenibilita', si riscontra un sostanziale complessivo equilibrio tra la versione dell'articolo 33 dell'As 926 e quella che deriva dalle modifiche apportate con il presente emendamento. Queste ultime, infatti, se da un lato generano una maggiore spesa pensionistica per il venir meno di parte delle riduzioni dei trattamenti pensionistici previste dalla versione originaria dell'articolo 33, dall'altro lato la previsione di un parziale posticipo strutturale della decorrenza del pensionamento anticipato indipendente dall'eta' anagrafica genera, come tutti gli interventi finalizzati a posticipare il pensionamento, oltre a economie di spesa, come evidenziate nella proiezione pluriennale, un effetto strutturale di incremento della crescita potenziale con conseguenti miglioramenti nella dinamica e nel livello del prodotto interno lordo e, conseguentemente, della sostenibilita' del sistema pensionistico e delle finanze pubbliche".

