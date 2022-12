Ddl bilancio: Gnassi (Pd), testo torna in Commissione per stralcio fondi a Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - 'Avevamo presentato un pacchetto di emendamenti sui Comuni condivisi e trasversali alle varie forze politiche. Quello che e' successo nella notte ha una spiegazione molto chiara: nel merito si tratta di proposte serie tanto da essere votate anche dalla maggioranza, al netto del fatto che il Governo poi non ha individuato le risorse necessarie'. Il deputato Pd Andrea Gnassi spiega che domani mattina il Ddl bilancio tornera' in commissione Bilancio per lo stralcio dell'emendamento in questione.

'Se da un lato tutti a parole esprimono solidarieta' e vicinanza ai Comuni - aggiunge Gnassi - queste poi non si traducono mai nei fatti. Al netto dell'annunciata retromarcia e revisione della decisione presa e della confusione , rimane un dato politico certo: fra poche settimane o mesi il Governo dovra' mettere mano con un provvedimento e/o un decreto a ulteriori stanziamenti per i Comuni che da soli non ce la possono fare".

Bof

