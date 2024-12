Ddl bilancio: Giorgetti, rivendico prudenza, ripaghera' taglio cuneo contributivo

'Non siamo avventati, temerari o sconsiderati' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - "Io rivendico come un valore questa prudenza anche perche', avendo consultato la 'Treccani', il contrario di prudenza viene definito come avventato, temerario, sconsiderato". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nell'Aula del Senato, al termine della discussione generale sul Ddl bilancio, replicando alle opposizioni che contestavano all'Esecutivo l'eccesiva prudenza nel mettere a punto la Manovra.

"Ecco, per un Governo - ha sottolineato - che prima di partire a redigere il proprio bilancio non ci sono semplicemente, e non voglio nemmeno ricordarli, gli oneri del superbonus, ci sono 90 miliardi di interessi passivi, quindi non ci possiamo permettere ne' di essere temerari, ne' avventati, ne' sconsiderati e questo atteggiamento oggettivamente ha premiato, ha premiato con la riduzione dello 'spread', che speriamo si consolidera', anche con la riduzione dei tassi di interesse". E, ha fatto rilevare: "Questo atteggiamento ci ha permesso di risparmiare in termini di oneri finanziari cifre importanti, che ripagheranno integralmente in futuro la riduzione del cuneo fiscale contributivo che abbiamo adottato quest'anno, e abbiamo reso permanente".

Bof

