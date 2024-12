Ddl bilancio: Giorgetti, premiati imprenditori che reinvestono in azienda

Governo cerca di correggere le follie ideologiche europee (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - "Abbiamo deciso di spingere nella direzione dell'Ires premiale come viene contraddistinta, cioe' premiando quegli imprenditori che invece di distribuire dividendi magari a qualche fondo internazionale decidono di reinvestire in azienda e di scommettere nel futuro". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in Aula al Senato nel dibattito sulla Manovra. "Secondo me la politica industriale la fanno gli imprenditori. Abbiamo un disperato bisogno di imprenditori, di nuovi imprenditori, ma per fare gli imprenditori bisogna avere un quadro di certezze, bisogna sapere dove va e dove sta andando il mondo. Io credo che una riflessione che noi dobbiamo fare e' sul modello della globalizzazione, il free trade e' morto e sepolto, anche il Wto di fatto e' un organismo che non funziona piu'". "Bisogna forse tornare a immaginare un mondo in cui il trade sia fair e non free semplicemente, in cui tutti possano competere ad armi pari".

"E mi dispiace - ha aggiunto Giorgetti - che chi viene a rimproverare al Governo l'assenza di politica industriale dovrebbe dare una mano a questo Governo che cerca a livello europeo di correggere le storture e le follie ideologiche che hanno portato i nostri imprenditori a competere in condizioni impossibili da reggere rispetto a chi da altre parti del mondo ha potuto fare concorrenza sleale".

fil-bof

