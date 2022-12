Ddl bilancio: Giorgetti, non rincorso ok Ue, senza avremmo avuto problemi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "Non abbiamo risposto a tutte le aspettative per i vincoli" di finanza pubblica, "non abbiamo rincorso la promozione della Commissione europea per avere una gratificazione politica o personale ma perche' se non ci fosse stata, oggi avremmo avuto qualche problema in piu' come oneri sul debito pubblico. Abbiamo dato risposte che riteniamo importanti e indispensabili in questo momento". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a proposito della Manovra, ricordando di aver "lanciato" in Europa - "ne ho parlato con i colleghi Ecofin", ha aggiunto - il Fondo beni prima necessita', contenuto nel Ddl bilancio, "per prendersi carico collettivamente di queste difficolta'".

