Ddl bilancio: Giorgetti, intervento pensioni doloroso ma senza non quadrava -2

Vera riforma previdenziale e' politica famiglia e natalita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Giorgetti e' tornato sul tema pensioni, anche rispondendo alle domande dei parlamentari: "Ci tengo moltissimo, 1,5 miliardi tolti alla rivalutazione delle pensioni sono stati messi su famiglie e figli e questo e' il piu' importante passo per la riforma delle pensioni, la vera riforma delle pensioni e' la politica per la famiglia e la natalita', tolgo qualcosa a chi e' piu' in pensione per i nuovi nati e i possibili nuovi contribuenti", ha spiegato. Su Opzione donna "abbiamo tutelato le categorie piu' fragili, coloro che assistono persone con handicap o gravita' familiari sono sicuramente tutelati, se abbiamo dimenticato qualche situazione oggettiva di difficolta' ci torniamo sopra e siamo disponibili a valutarla", ha aggiunto. Giorgetti ha piu' volte ribadito: "I poveri li abbiamo tutelati, non potete accusare il Governo di non aver avuto attenzione alle famiglie a basso reddito, non lo accetto, abbiamo avuto tutta la cura necessaria contro l'inflazione. Le critiche le accetto tutte, ma non sull'attenzione a chi ha maggiore bisogno, ai redditi bassi e alle famiglie vulnerabili, e' un'accusa ingenerosa". Anche con il taglio al Reddito di cittadinanza "c'e' la volonta' dichiarata di intervenire su situazioni di effettiva poverta' e disagio, anche qui non e' un intervento bendato, tutti i nuclei con disagio e fragilita' sono tutelati".

bab

(RADIOCOR) 02-12-22 16:58:28 (0462)PA 5 NNNN