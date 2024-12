Ddl bilancio: Giorgetti, avrei voluto fare di piu' per famiglia e figli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - "Se io devo dire un rammarico, probabilmente quello che avrei voluto fare di piu'" in Manovra "e' esattamente per la famiglia, per i figli". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in Aula al Senato nel dibattito sulla Manovra. "Perche' - ha argomentato Giorgetti - di tutto questo dibattito rispetto alla crescita che c'e' o che non c'e', io vorrei ricordare che la crescita del Pil per un Paese in decrescita demografica e' un qualche cosa di imbarazzante. Se andate a vedere il Pil pro capite, per gli italiani continua a incrementarsi, incrementarsi anche in modo significativo rispetto agli altri Paesi europei. Il problema e' che un Paese dove non nascono piu' bambini e che invecchia e' un Paese che non ha futuro, altro che visione", ha concluso il ministro.

fil-bof

(RADIOCOR) 27-12-24 20:31:45 (0548) 5 NNNN