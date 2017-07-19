Ddl bilancio: Gasparri (FI), esamineremo aspetti da migliorare, non c'e' fretta

Sulla manovra discussioni fisiologiche sempre avvenute (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - "In questa manovra ci sono tante cose, il taglio dell'Irpef dal 35 al 33%, stanziamenti record per la sanita', misure per detassare gli incrementi contrattuali. Poi ci sono alcune questioni da discutere, come e' normale che sia. Discutere sulla legge di bilancio fa parte dei fattori stagionali della politica. Con tutti i Governi precedenti, di qualsiasi colore politico, quando si e' affrontata la legge di stabilita' ci sono state discussioni fisiologiche, a volte ben peggiori. Quindi esamineremo gli aspetti da migliorare, come si fa tutti gli anni, come si e' sempre fatto. Non c'e' nessuna fretta, il termine per gli emendamenti scadra' tra alcune settimane".

Cosi' il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Noi - ha aggiunto - stiamo risanando i conti, l'Italia uscira' dalla procedura di infrazione nonostante l'irresponsabilita' e l'incapacita' dei governi giallorossi, di Conte e dei grillini, che hanno devastato i conti pubblici e sono costati piu' di una guerra persa. Noi stiamo facendo una gestione virtuosa, attenta ai conti. Ricordo che partiamo da 40 miliardi di buco annuale causato da Conte".

