Ddl Bilancio: Gasparri, emendamenti FI per web tax concentrata sui colossi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - "Il gruppo di Forza Italia presentera' degli emendamenti sulla web tax nella legge di Bilancio. La global minimum tax e' la tassa sui giganti della rete, che l'Europa non applica. L'Italia l'ha anticipata, ma adesso, a causa di una stesura sbagliata, la web tax colpisce i piu' piccoli, come il sito di un'agenzia o di una televisione locale. Noi dobbiamo far pagare la web tax ai colossi come Bezos, Musk, a Google, X ed altri. La web tax deve essere concentrata sui colossi, che devono pagare". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri nel corso di una conferenza stampa alla Camera per la presentazione della proposta di FI per la riforma del sistema radiotelevisivo.

