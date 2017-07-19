Dati
            Ddl bilancio: Freni, "nessuna tensione, siamo al lavoro"

            (Il sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Nessuna tensione, siamo al lavoro". Cosi' Federico Freni, sottosegretario al Mef, ha risposto a una domanda sulla manovra all'ingresso dell'evento in Borsa Italiana per celebrare i 10 anni di quotazione di Poste Italiane.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Poste Italiane 20,61 +1,28 10.53.08 20,30 20,61 20,50


