Ddl bilancio: Freni, "nessuna tensione, siamo al lavoro"
(Il sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Nessuna tensione, siamo al lavoro". Cosi' Federico Freni, sottosegretario al Mef, ha risposto a una domanda sulla manovra all'ingresso dell'evento in Borsa Italiana per celebrare i 10 anni di quotazione di Poste Italiane.
Sim
