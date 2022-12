Ddl Bilancio: Fracassi (Cgil), manovra di cortissimo respiro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - "Riteniamo che proprio per la condizione che sta attraversando il Paese, per il quadro recessivo che rischia di aprirsi nel 2023, questa legge di bilancio non solo non risponda ma abbia un tratto di corto respiro anzi cortissimo per le misure messe in campo". Lo ha detto Gianna Fracassi, vicesegretario generale della Cgil, ascoltata dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra. "Non si interviene strutturalmente - ha rilevato - sull'aumento dei prezzi dell'energia e sul versante dell'inflazione". In un "altro pezzo della manovra - ha aggiunto - ci sono misure simbolo che in alcuni casi non solo non rispondono ai bisogni ma spesso peggiorano le condizioni, come le misure fiscali e i voucher". Sui capitoli di lavoro e pensioni la Cgil, ha detto Fracassi, da' "un giudizio negativo sulle misure fiscali" che sono "misure simbolo che non servono al Paese: interventi come la flat tax rischiano di avere effetti opposti alle esigenze del Paese come il contrasto all'evasione fiscale. Noi siamo contrari a questa misura presenteremo un emendamento unitario su questo tema".

Contrarieta' della Cgil con la richiesta che siano 'cassate' dal Parlamento anche le misure contenute nel capo III, che include l'articolo sul Pos "sono misure che non contrastano l'evasione fiscale, sono condoni".

L'articolo sulla decontribuzione, invece, e' "molto importante ma non sufficiente, e' una proroga. Vi chiediamo un intervento coraggioso: che sia aumentato e accompagnato da uno strumento molto importante che si chiama fiscal drag". Critica invece Fracassi sui voucher e sulla cancellazione dal 2024 del reddito di cittadinanza cosi' come sull'"aggravamento della situazione" per i comparti di sanita' e istruzione. Anche sulle misure previste sulle pensioni il giudizio della Cgil e' critico e si sottolinea che sugli interventi non c'e' stato nessun confronto.

