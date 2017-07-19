Ddl bilancio: Fisac, taglio deducibilita' banche pesera' sulla clientela

Comportera' aumento tassi applicati a famiglie e imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - La Manovra 2026 secondo il sindacato Fisac Cgil "impone a banche e assicurazioni un insieme di misure fiscali frammentate, eterogenee e prive di una logica strutturale". In particolare, si legge in un focus pubblicato sul sito del sindacato dei bancari della Cgil, la minore deducibilita' sugli interessi passivi che dall'attuale 100% scende al 96% il prossimo anno per risalire al 97% l'anno successivo, al 98% nel 2028 e al 99% nel 2029, "comportera' un aumento degli interessi praticati alla clientela, cioe' imprese, famiglie e risparmiatori". Secondo il sindacato guidato da Susy Esposito, questa "e' una misura che, ancora una volta, non colpisce gli utili, ma i comportamenti commerciali e le condizioni economiche di chi usa i servizi bancari". A giudizio del sindacato, inoltre, la manovra colpisce in modo indiscriminato banche grandi e piccole. "I grandi gruppi hanno riserve rilevanti e potranno affrontare gli affrancamenti" delle riserve mentre le banche piccole "rischiano conseguenze pesanti, proprio nei territori fragili dove svolgono un ruolo sociale essenziale.

La manovra non tiene conto delle differenze dimensionali e territoriali del sistema bancario italiano".

