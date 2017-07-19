Ddl bilancio: Fdi, in Bankitalia anche gruppi stranieri, su oro non si corrano rischi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - "Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, e' detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri.

L'Italia non puo' correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c'e' bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprieta'. Inoltre, sul sito della Banca d'Italia si afferma che l'oro e' di 'proprieta' dell'istituto'. Un motivo in piu' per esplicitare che le riserve auree sono di proprieta' di tutti gli italiani". E' quanto si legge nella nota informativa interna di Fratelli d'Italia intitolata "Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news" che interviene sull'emendamento di Fdi presentato alla manovra.

