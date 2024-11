Ddl bilancio: Fava, sgravi mamme 'autonome' di difficile attuazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - L'estensione della decontribuzione alle lavoratrici madri 'autonome', nell'attuale formulazione normativa "non rende agevole l'attuazione da parte dell'Inps, lasciando notevoli punti aperti, dei quali solo una parte potra' trovare risposta nel decreto ministeriale cui e' attribuita la definizione delle modalita' per il riconoscimento dell'esonero e delle procedure per il rispetto delle risorse stanziate". Lo ha detto il presidente Inps Gabriele Fava, in audizione sulla Manovra. "Infatti, se nel decreto potrebbe agevolmente essere previsto il limite di reddito mensile per permettere la corretta individuazione della platea delle lavoratrici dipendenti beneficiarie e ai fini della concreta possibilita' di effettuare l'autorizzazione preventiva alla fruizione della misura e monitorare la spesa, per le lavoratrici autonome permane la difficolta' di verificare preventivamente nell'anno in corso il reddito da lavoro percepito ai fini della quantificazione dell'ammontare del bonus", ha detto.

