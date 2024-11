Ddl bilancio: Fava, Quota 103 poco usata, misura su 'complementare' contenuta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Quota 103 e' poco utilizzata per "la scarsa convenienza del calcolo contributivo e del limite all'importo fino all'eta' di accesso alla pensione di vecchiaia: a oggi risultano circa 1.600 domande". Lo ha detto il presidente Inps Gabriele Fava, in audizione sulla Manovra. "Il sistema contributivo sta andando a regime e i potenziali lavoratori interessati al canale di uscita hanno una rilevante quota calcolata con il sistema contributivo", ha spiegato. "La facolta' di utilizzare rendite di previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia va valutato positivamente per gli effetti di attrattivita' soprattutto per i giovani e per la possibilita' di anticipare il pensionamento. Tuttavia il numero di lavoratori interessati e' molto contenuto", ha aggiunto, segnalando che "potrebbe decisamente aumentare, cosi' come l'effetto incentivante", se le rendite della previdenza complementare potessero essere utilizzate per raggiungere l'importo soglia della pensione di vecchiaia anticipata all'eta' di almeno 64 anni con almeno 20 anni di contributi.

