            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: esame nell'Aula della Camera indicato da venerdi' 19 dicembre

            Nel calendario dei lavori, 'ove trasmesso dal Senato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - L'Aula della Camera avviera' la discussione generale del Ddl bilancio venerdi' prossimo, 19 dicembre, alle 9,30. E' quanto si legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, con l'avvertenza, peraltro "ove trasmesso dal Senato". E' inoltre precisato che le relative votazioni si terranno non prima delle 12 della stessa giornata, secondo la formula che, generalmente, indica l'eventuale apposizione della questione di fiducia da parte del Governo per l'approvazione dei provvedimenti in esame.

            La Manovra e' attualmente esaminata dalla commissione Bilancio del Senato, dove dovranno essere votate le proposte di modifica al testo.

            Bof.

            (RADIOCOR) 12-12-25 15:22:58 (0399)GOV,PA 5 NNNN

              


